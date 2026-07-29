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На Гавайях усилилось извержение вулкана: уровень опасности повышен - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова14:52 - Сегодня
На Гавайях усилилось извержение вулкана: уровень опасности повышен - ВИДЕО

Продолжающееся извержение вулкана Килауэа на Гавайях перешло в новую, 52-ю фазу активности, сопровождающуюся мощными выбросами лавы.

В связи с усилением вулканической деятельности Геологическая служба США (USGS) через Гавайскую вулканическую обсерваторию (HVO) повысила уровень вулканической опасности с уровня «Предупреждение» до «Наблюдение», а авиационный цветовой код — с желтого до оранжевого.

По данным специалистов, новый этап извержения официально начался вечером 28 июля в 19:10 по местному времени. В этот момент в северном жерле, расположенном внутри кратера Халемаумау, началось непрерывное фонтанирование лавы.

Первоначально высота лавовых выбросов достигала около 30 метров, однако уже в течение следующего часа интенсивность извержения значительно возросла.

Как сообщили в Гавайской вулканической обсерватории, к 19:51 высота лавового фонтана увеличилась примерно до 60 метров, а спустя несколько минут достигла около 90 метров и продолжила расти. Одновременно ученые зафиксировали усиление вулканического тремора, быстрое опускание поверхности вершины вулкана, а также активное распространение лавовых потоков, которые покрыли около десяти процентов дна кратера Халемаумау.

Перед началом наиболее интенсивной фазы извержения специалисты HVO предупредили о возможном распространении вулканического пепла и тефры. По прогнозам ученых, северные и северо-восточные ветры способны переносить продукты извержения в сторону населенных пунктов Пахала и Наалеху, а воздушные потоки на больших высотах могут распространить вулканический материал над территорией Национального парка Гавайских вулканов.

Вулканологи также напоминают о сохраняющихся рисках в районе вершины Килауэа. Среди потенциальных угроз называются нестабильные стенки кратера, трещины в грунде, камнепады и локальные оползни вблизи кальдеры. По этой причине доступ к наиболее опасным участкам вершины вулкана остается закрытым для посетителей уже на протяжении многих лет.

По информации Гавайской вулканической обсерватории, продолжающееся извержение Килауэа началось 23 декабря 2024 года. За это время было зафиксировано более пятидесяти отдельных эпизодов усиления активности, при этом большинство фаз интенсивного фонтанирования лавы продолжались не более суток.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг вулкана, оценивая дальнейшее развитие извержения и возможные риски для населения и авиации.

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