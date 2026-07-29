 ВБ: ограничение на экспорт молочной продукции в Россию - серьезный риск для Армении | 1news.az | Новости
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ВБ: ограничение на экспорт молочной продукции в Россию - серьезный риск для Армении

First News Media14:20 - Сегодня
ВБ: ограничение на экспорт молочной продукции в Россию - серьезный риск для Армении

Постепенное расширение ограничений со стороны России может выйти за рамки чистой торговли и негативно сказаться на общем экономическом росте, инфляции и социальной ситуации в Армении, считают во Всемирном банке (ВБ).

На проведенной в Ереване пресс-конференции представители ВБ представили ежегодный доклад «Экономический пульс Армении».

В контексте экспортных рисков ВБ обратил внимание на то, что ограничения России на армянскую сельхозпродукцию серьезно влияют на объемы экспорта, который в мае в РФ сократился на 15%.

Там отметили, что в результате введенных «Россельхознадзором» ограничений на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля под угрозой оказалась львиная доля всего экспорта в рамках этого сегмента, так как 78,3% его шли именно на российский рынок.

«Поскольку производством сельхозпродукции и молока занимаются тысячи частных фермеров, остановка экспорта напрямую бьет по их доходам. Банк прогнозирует, что это может привести к колебаниям цен на внутреннем рынке», — заявили представители ВБ.

Банк также коснулся показателей бедности и занятости в стране, подчеркнув, что хотя уровень бедности снизился, многие домашние хозяйства близки к этой черте и уязвимы к любым экономическим шокам.

«Проблема не в нехватке рабочих мест, а в их низкой производительности и низкой оплате труда», — подчеркнули в банке.

ВБ зафиксировал, что концентрация крупных магазинов и торговых сетей в Армении чрезвычайно высока (на 90% рынка доминируют 4 крупные компании), что не позволяет формировать справедливые цены.

Источник: Sputnik Армения

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