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Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot

First News Media14:25 - Сегодня
Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot.

Об этом сообщает портал Axios.

Как сообщил Зеленский, Трамп согласился продолжить процедуру получения лицензий на производство ракет Patriot в Украине. Однако, отмечает портал, этот процесс займет от года до пяти лет.

«Такой график не подходит. Нам нужны «Патриоты» еще вчера», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме. Украинский лидер сообщил, что «Трамп обещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это будет сложно из-за необходимости в перехватчиках в войне с Ираном».

Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые понадобятся США для получения истребителей-перехватчиков Patriot.

До этого Зеленский заявлял, что Украине критически не хватает ракет для защиты от баллистики ВС РФ.

Президент Украины сообщил, что сосредоточен на переговорах с Соединенными Штатами и другими союзниками с целью продолжения поставок боеприпасов и усиления давления на Россию. По его словам, системы ПВО остаются приоритетными, поскольку Россия применяет все больше баллистических ракет.

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