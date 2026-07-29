В посёлке Баладжары будет ограничено движение транспортных средств
В связи с ремонтными работами, проводимыми соответствующей службой на улице Асафа Зейналлы в столичном посёлке Баладжары, будет ограничено движение транспортных средств.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).
Отмечается, что из-за ограничений с 30 июля и до завершения ремонтно-восстановительных работ конечная остановка маршрута № 202 будет перенесена на улицу Асафа Зейналлы — в район трансформаторной подстанции № 94. Автобусы маршрута № 92 будут курсировать по улицам Асафа Зейналлы — Юрд Ери — Маралан — Яшара Садыгова.
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