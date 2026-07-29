Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего во вторник на юго-западе Японии, увеличилось до 18 человек, сообщает Associated Press.

Ранее поступали данные о 13 жертвах.

Еще по меньшей мере 62 человека пострадали, шестеро из них получили серьезные травмы.

Спасатели и военные ведут поисково-спасательные работы, поэтому не исключают, что количество жертв может вырасти. В частности, спасатели продолжают разбирать обломки обвалившегося здания торгового центра рядом с городом Кумамото.

Около 40 тыс. человек в Японии остаются без электричества, 9,5 тыс. домов — без газа и связи. Свыше 9 тыс. человек покинули свои дома, в настоящее время они размещены во временных убежищах.

Во вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото, наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава.