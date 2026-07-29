Умер автор культового саундтрека к фильму «Драйв» Kavinsky - ВИДЕО

Министерство внутренних дел Франции начало расследование после смерти французского музыканта и продюсера Венсана Пьера Клода Белорже, более известного под сценическим псевдонимом Kavinsky.

Тело артиста было обнаружено в его доме в Париже.

По информации французских изданий Le Parisien и France24, музыканту было 50 лет. Обстоятельства его смерти в настоящее время устанавливаются, официальная причина пока не раскрывается.

Представители правоохранительных органов сообщили, что во время осмотра места происшествия не было обнаружено каких-либо подозрительных предметов или признаков, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере случившегося.

Венсан Белорже приобрел мировую известность под псевдонимом Kavinsky, наибольшую популярность ему принесла композиция Nightcall, ставшая одной из главных музыкальных тем фильма «Драйв» режиссера Николаса Виндинга Рефна, вышедшего в 2011 году. После выхода картины трек получил международное признание и стал одной из наиболее узнаваемых работ музыканта.

В последние годы Kavinsky продолжал творческую деятельность и принимал участие в крупных международных мероприятиях. В 2024 году он выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр, прошедшей в Париже, исполнив музыкальный номер совместно с бельгийской певицей Анжель.