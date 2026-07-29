В Таджикистане опровергли сообщения о запрете хиджаба

Власти Таджикистана не вводили законодательный запрет на ношение длинных бород и хиджаба в стране.

Об этом со ссылкой на Комитет по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве республики сообщил новостной портал "Азия плюс".

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на некие "местные источники" появились сообщения о том, что в Таджикистане якобы на законодательном уровне запретили мужчинам носить длинные бороды, а женщинам — носить религиозную одежду — хиджаб, — а также ужесточили контроль за исполнением этих предписаний.

"Состояние обеспечения религиозных прав и свобод граждан Таджикистана не является таким, каким его представляют отдельные СМИ и различные организации. В стране созданы необходимые законодательные и иные условия для реализации свободы совести и свободы вероисповедания. К сожалению, оценки религиозных свобод в Таджикистане нередко не отражают реального положения дел, поскольку зачастую основываются на информации из недостоверных источников", — приводит портал слова представителя комитета.

В марте 2024 года на встрече с общественными и религиозными деятелями президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что национальная одежда отражает материально-духовные ценности прошлого ее народа и делает нацию узнаваемой, и раскритиковал подражание чуждой культуре в одежде, в частности ношение сатра и хиджаба. Он также поручил Комитету по делам женщин и семьи республики совместно с таджикскими дизайнерами разработать и представить дизайн национальной одежды согласно религиозным и этическим потребностям таджикских женщин.

Позднее в Таджикистане вступили в силу поправки к закону "Об упорядочении торжеств и обрядов", которые указывают, что граждане обязаны соблюдать элементы национальной одежды, а также запрещают ввоз, продажу и ношение в общественных местах чуждой для таджикской культуры одежды.

Национальная женская одежда не раз становилась предметом обсуждений в Таджикистане. Так, по данным портала "Азия плюс", в 2018 году в республике была издана книга с рекомендациями Минкультуры о ношении одежды в будни и праздники. В издании указывалось, что женщинам не рекомендуется носить черный хиджаб, слишком открытую европейскую одежду, а также ходить в общественных местах в галошах или тапочках.