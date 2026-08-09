NVIDIA: в Армении запущена крупнейшая в СНГ «фабрика искусственного интеллекта»

В Армении запущен крупнейший в регионе СНГ центр вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Об этом сообщила NVIDIA, представив проект компании Firebird, реализованный при участии NVIDIA, Dell Technologies, CoreWeave и других технологических партнеров.

Новый AI-центр расположен в Раздане и предназначен для обучения, доработки и запуска крупных моделей искусственного интеллекта. Его вычислительная инфраструктура построена на технологиях NVIDIA и высокопроизводительном оборудовании Dell Technologies.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, заместитель премьер-министра Казахстана Жаслан Мадиев и временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен.

По данным NVIDIA, до конца 2027 года Firebird намерена разместить в Армении более 70 тысяч графических процессоров NVIDIA Rubin и Blackwell, а общая мощность создаваемой AI-инфраструктуры должна достигнуть 300 МВт. Проект призван превратить Армению в один из региональных центров исследований в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Как отмечается в публикации, доступ к новым вычислительным мощностям смогут получить разработчики, стартапы, крупные компании, университеты и государственные структуры. Это должно позволить создавать и масштабировать AI-решения непосредственно в Армении, в том числе применительно к национальным языковым, экономическим и технологическим задачам.

Центр построен на платформе NVIDIA DSX, объединяющей вычислительные ресурсы, сетевую инфраструктуру, электроснабжение и охлаждение в единую систему. По оценке NVIDIA, применение этой архитектуры позволяет размещать на одной и той же площади до 40% больше графических процессоров.

Firebird при поддержке NVIDIA планирует не ограничиваться армянским проектом. Компания формирует программу развития AI-инфраструктуры общей мощностью около 2 ГВт, которая должна охватить Армению, Казахстан и другие рынки. Кроме того, NVIDIA сообщила о намерении инвестировать в Firebird.

По информации NVIDIA, строительство и запуск армянской AI-фабрики заняли чуть более шести месяцев.

Источник: официальный блог NVIDIA