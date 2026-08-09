Австрийский канцлер посетит Турцию с официальным визитом

Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер 10 августа посетит Турцию с официальным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Администрации президента Турции.

Отмечается, что в ходе встреч в рамках визита будут обсуждены все аспекты многоплановых отношений между Турцией и Австрией.

Стороны рассмотрят возможные шаги по дальнейшему развитию существующего сотрудничества.

Помимо двусторонних отношений, в ходе встреч планируется обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.