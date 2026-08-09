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WSJ узнала о готовности Трампа к концу войны с Ираном без ядерной сделки

First News Media20:16 - 09 / 08 / 2026
WSJ узнала о готовности Трампа к концу войны с Ираном без ядерной сделки

Трамп готов представить в качестве победы над Ираном полную деблокаду последним Ормузского пролива, отказавшись от ядерной сделки для завершения войны, пишет WSJ.

Прекращение иранской ядерной программы Трамп называл целью операции

Президент США Дональд Трамп в частном порядке говорил своим высокопоставленным помощникам, что готов положить конец войне с Ираном даже без заключения ядерной сделки, а за победу представить полное открытие Ормузского пролива.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Трамп говорил помощникам, что Тегеран вряд ли восстановит ядерную программу за время его президентства, поскольку США уничтожили три ключевых объекта в прошлом году. Если ядерную программу удастся сдерживать и судоходство в проливе возобновится, Трамп с большей вероятностью продлит перемирие на неопределенный срок, а в случае полного открытия пролива снимет военно-морскую блокаду с иранских портов, добавили собеседники WSJ.

Представитель Белого дома заявил газете, что США выполнили все военные задачи против Ирана, и сейчас Трамп сосредоточен на обеспечении свободного прохода энергоресурсов через Ормузский пролив, сохраняя военные варианты на случай новых атак на суда.

Тегеран, закрывший пролив с началом войны в феврале, требует не допускать американские военные корабли в акваторию и взимать плату с коммерческих судов.

Вашингтон эти условия отвергает, сообщили американские чиновники. По их словам, Трамп намерен переждать дипломатический тупик, пока цены на бензин в США остаются на нынешнем уровне — $4,02 за галлон 8 августа, что выше прошлогодних $3,16 за галлон, но ниже, чем неделей ранее, пишет WSJ.

Эксперт по Ирану в консалтинговой фирме Eurasia Group Грегори Брю отметил, что «иранцы полностью уверены, что Трамп хочет выхода и сосредоточен на открытии пролива, поэтому они играют жестко».

8 августа представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Мохабби заявил, что открытие Ормузского пролива «напрямую зависит» от принятия Соединенными Штатами иранских условий и не связано с переговорами республики с Оманом.

По данным Reuters, сделка между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу даст Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через морской путь. Агентство назвало это одной из крупнейших уступок иранцам.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр в то же время выдвинул США шесть условий для открытия морского пути со стороны Ирана. Среди них: отказ от любых угроз в адрес Ирана и оскорблений «иранских святынь»; окончательное прекращение войны против Ирана и его союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке; снятие морской блокады и вывод военно-морских и военно-воздушных сил; полное возмещение нанесенного республике ущерба; отмена всех санкций; разблокировка замороженных иранских активов.

Однако, как писала The New York Times, администрация Трампа вряд ли примет иранские требования. Согласно июньскому перемирию, санкции снимут лишь при окончательном соглашении по ядерной программе, а доступ к активам Иран получит только после обязательства отказаться от высокообогащенного урана, поясняла газета. Кроме того, газета подчеркивала, что удары США по трем ключевым ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане — в 2025 и 2026 годах лишь замедлили ядерную программу Тегерана, но не остановили ее.

Прекращение иранской ядерной программы Трамп заявлял в качестве одной из основных целей военной операции, которая началась в конце февраля. Американский лидер неоднократно заявлял, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. «Никакого ядерного оружия. Все очень просто. Иран не может обладать ядерным оружием», — подчеркивал он весной.

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