 Нетаньяху: Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Нетаньяху: Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе

First News Media20:15 - 09 / 08 / 2026
Нетаньяху: Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента США Дональда Трампа по Газе, заявив, что вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока ХАМАС не будет «по-настоящему» разоружен.

«Израиль не принимает этот 15-пунктный документ», — заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье.

Израильские вооруженные силы «не будут осуществлять никакого вывода войск до тех пор, пока ХАМАС не будет по-настоящему разоружен, и будут продолжать пресекать угрозы в адрес наших войск и наших граждан», — добавил он.

«Совет мира» Трампа заявил в июле, что достиг соглашения о «полном разоружении» ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе.

Однако ХАМАС заявил, что сдача тяжелого вооружения зависит от прекращения Израилем «всех форм агрессии» и вывода его войск из Газы. Один из высокопоставленных представителей группировки заявил агентству Reuters, что организация по-прежнему привержена мирному плану, согласованному в Каире в июле.

В июле Трамп объявил о «монументальном шаге к прочному миру и безопасности» после того, как ХАМАС заявил, что принял план разоружения для сектора Газа.

Однако Нетаньяху заявил, что ХАМАС должен разоружиться до того, как Израиль выведет свои войска из Газы, добавив, что это не может быть какое-то «фиктивное разоружение».

Он сообщил, что в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами США о том, как действовать дальше.

«У них есть идеи; некоторые из них для нас приемлемы, а некоторые — нет, и мы знаем, как отстаивать свою позицию по этим вопросам», — сказал он.

Израиль тем временем продолжает наносить удары по Газе с момента заключения первоначального соглашения о прекращении огня на этой территории в октябре прошлого года.

За несколько месяцев до выборов в Израиле премьер-министр вряд ли захочет идти на уступки.

Его крайне правые союзники, в том числе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который отверг проект как «неприемлемый», призывают провести новое голосование в кабинете министров и отказаться от плана по Газе.

Это означает очередной удар по мирному плану Трампа, который был объявлен в сентябре прошлого года.

План предусматривал создание «Совета мира» для контроля за выполнением соглашения, а также разоружение ХАМАС, вывод израильских войск и восстановление Газы.

Поделиться:
368

Актуально

Мнение

Почему Трамп позвонил первым: Фархад Мамедов об итогах года после встречи в ...

В мире

Трамп считает, что ухудшение экономики Ирана подтолкнет Тегеран к ...

Общество

В Баку 11 автобусных маршрутов временно перестанут останавливаться на некоторых ...

Политика

Американское издание: Алиев назвал отношения Азербайджана и США лучшими за 34 года

В мире

В США истребители перехватили самолеты над гольф-клубом Трампа

Масуд Пезешкиан заявил об улучшении отношений Ирана с Азербайджаном и другими соседями - ВИДЕО

Мужчина пытался открыть аварийный выход самолета на высоте 9 км - ВИДЕО

Трамп считает, что ухудшение экономики Ирана подтолкнет Тегеран к договоренностям

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Италия предложит создать центры содержания мигрантов в Армении

Московский ресторан Balzi Rossi, где недавно произошел взрыв, объявил о своем закрытии

Суд в Украине избирает меру пресечения экс-послу в США Стефанишиной

Россия приостановила продажу воды и газированных напитков из Армении

Последние новости

В США истребители перехватили самолеты над гольф-клубом Трампа

Сегодня, 00:10

Масуд Пезешкиан заявил об улучшении отношений Ирана с Азербайджаном и другими соседями - ВИДЕО

09 / 08 / 2026, 23:59

Мужчина пытался открыть аварийный выход самолета на высоте 9 км - ВИДЕО

09 / 08 / 2026, 23:42

В Баку 10 августа ограничат подачу электроэнергии на ряде улиц

09 / 08 / 2026, 23:23

Бомжевавшая в Таиланде экс-участница "Дома-2" Юля Реутова снова оказалась в психушке

09 / 08 / 2026, 23:05

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 7 медалей на Кубке Европы

09 / 08 / 2026, 22:45

Трамп считает, что ухудшение экономики Ирана подтолкнет Тегеран к договоренностям

09 / 08 / 2026, 22:24

Завершились чемпионат и Кубок Азербайджана по стрельбе из лука

09 / 08 / 2026, 22:07

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 20 000 человек

09 / 08 / 2026, 21:50

В Баку временно ограничат движение транспорта на улице Гасана Сеидбейли

09 / 08 / 2026, 21:36

В Баку 11 автобусных маршрутов временно перестанут останавливаться на некоторых остановках

09 / 08 / 2026, 21:17

Le Monde: Сен-Тропе стал одним из центров вербовки девушек сетью Эпштейна

09 / 08 / 2026, 21:00

Австрийский канцлер посетит Турцию с официальным визитом

09 / 08 / 2026, 20:45

NVIDIA: в Армении запущена крупнейшая в СНГ «фабрика искусственного интеллекта»

09 / 08 / 2026, 20:28

WSJ узнала о готовности Трампа к концу войны с Ираном без ядерной сделки

09 / 08 / 2026, 20:16

Нетаньяху: Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе

09 / 08 / 2026, 20:15

ООН готовится к первой женщине на посту генерального секретаря

09 / 08 / 2026, 20:09

Американское издание: Алиев назвал отношения Азербайджана и США лучшими за 34 года

09 / 08 / 2026, 19:52

ПСЖ предложил «Реалу» 115 млн евро за Арду Гюлера

09 / 08 / 2026, 19:50

От Запада до Кавказа: цепочка стратегических просчетов Нью-Дели

09 / 08 / 2026, 19:36
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10