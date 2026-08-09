Нетаньяху: Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента США Дональда Трампа по Газе, заявив, что вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока ХАМАС не будет «по-настоящему» разоружен.

«Израиль не принимает этот 15-пунктный документ», — заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье.

Израильские вооруженные силы «не будут осуществлять никакого вывода войск до тех пор, пока ХАМАС не будет по-настоящему разоружен, и будут продолжать пресекать угрозы в адрес наших войск и наших граждан», — добавил он.

«Совет мира» Трампа заявил в июле, что достиг соглашения о «полном разоружении» ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе.

Однако ХАМАС заявил, что сдача тяжелого вооружения зависит от прекращения Израилем «всех форм агрессии» и вывода его войск из Газы. Один из высокопоставленных представителей группировки заявил агентству Reuters, что организация по-прежнему привержена мирному плану, согласованному в Каире в июле.

В июле Трамп объявил о «монументальном шаге к прочному миру и безопасности» после того, как ХАМАС заявил, что принял план разоружения для сектора Газа.

Однако Нетаньяху заявил, что ХАМАС должен разоружиться до того, как Израиль выведет свои войска из Газы, добавив, что это не может быть какое-то «фиктивное разоружение».

Он сообщил, что в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами США о том, как действовать дальше.

«У них есть идеи; некоторые из них для нас приемлемы, а некоторые — нет, и мы знаем, как отстаивать свою позицию по этим вопросам», — сказал он.

Израиль тем временем продолжает наносить удары по Газе с момента заключения первоначального соглашения о прекращении огня на этой территории в октябре прошлого года.

За несколько месяцев до выборов в Израиле премьер-министр вряд ли захочет идти на уступки.

Его крайне правые союзники, в том числе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который отверг проект как «неприемлемый», призывают провести новое голосование в кабинете министров и отказаться от плана по Газе.

Это означает очередной удар по мирному плану Трампа, который был объявлен в сентябре прошлого года.

План предусматривал создание «Совета мира» для контроля за выполнением соглашения, а также разоружение ХАМАС, вывод израильских войск и восстановление Газы.