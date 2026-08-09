Синоптики предупреждают: порывы ветра в Азербайджане достигнут 20.7 м/с

В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана 10 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, скорость северо-западного ветра порывами составит 13.9–20.7 м/с.

Предупреждение затронет столицу, Абшеронский полуостров, Нахчыван, а также Джебраильский, Гёранбойский, Нафталанский, Дашкесанский, Мингячевирский, Джалилабадский, Билясуварский, Гаджигабульский, Хачмазский, Сиязанский, Шабранский и Гусарский районы.