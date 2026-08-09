ООН готовится к первой женщине на посту генерального секретаря

Дипломат из Коста-Рики и бывшая вице-президент страны Ребека Гринспан стала одним из главных претендентов на пост генерального секретаря ООН. В случае избрания она станет первой женщиной во главе организации.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, в настоящее время Гринспан возглавляет Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

На предварительном голосовании в Совете Безопасности ООН она получила 10 голосов "за", четыре нейтральных и один "против". Ее ближайшая соперница, бывший постпред Гайаны при ООН Кэролайн Родригес-Беркетт, набрала девять голосов "за".

Действующий генеральный секретарь Антониу Гутерриш завершает второй срок 31 декабря 2026 года. Согласно неформальной системе региональной ротации, его преемник должен представлять Латинскую Америку. Гринспан рассматривается как кандидат, обеспечивающий преемственность, и может пользоваться негласной поддержкой Гутерриша. Итоги выборов ожидаются в октябре.