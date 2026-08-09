 В Рио-де-Жанейро упал экскурсионный вертолет: четыре человека погибли - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Рио-де-Жанейро упал экскурсионный вертолет: четыре человека погибли - ВИДЕО

First News Media19:00 - 09 / 08 / 2026
В Рио-де-Жанейро упал экскурсионный вертолет: четыре человека погибли - ВИДЕО

В Рио-де-Жанейро в результате падения экскурсионного вертолета погибли четыре человека, включая пилота.

По данным пожарной службы, воздушное судно, принадлежавшее компании по организации туристических полетов, рухнуло в труднодоступной лесной местности в районе популярной смотровой площадки Виста-Шинеза. После удара о землю на месте крушения вспыхнул пожар, что осложнило доступ спасателей к обломкам.

Как заявила генеральный консул Колумбии в Бразилии Диана Паэс, по предварительной информации, трое из погибших — колумбийские туристы. Работа судмедэкспертов по идентификации осложняется тем, что тела двоих человек полностью обгорели.

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