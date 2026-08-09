В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 20 000 человек

За последние сутки на западе Канады из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров эвакуировали около 20 000 человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на CNN, жители городов Саммерленд и Пичленд (провинция Британская Колумбия) были вынуждены экстренно покинуть свои дома, поскольку огонь уже приближался к жилым кварталам.

Из-за жаркой ветреной погоды в покрытых густыми лесами районах огонь распространяется с высокой скоростью. По сообщениям властей, в одном из районов лесной пожар охватил площадь около 50 кв. км за несколько часов. Местные жители сообщают, что 8 августа огонь настолько близко подошел к жилым районам, что пепел от горящих деревьев начал оседать на автомобилях и домах.

Стихийное бедствие привело к тому, что 8 августа власти Британской Колумбии объявили в провинции чрезвычайное положение. Утром 9 августа площадь лесных пожаров достигла уже почти 100 кв. км.

По канадским законам введение чрезвычайного положения предоставляет региональному правительству провинции немедленный доступ к особым полномочиям, включая ограничения на передвижение людей и защиту поставок товаров для предотвращения завышения цен, а также чрезвычайные полномочия для координации спасательных работ.