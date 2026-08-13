«Карабах» ведёт 1:0 после первого тайма матча с «Динамо» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Карабах» вышел вперёд в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского «Динамо».

На 12-й минуте счёт открыл Джали Муаддиб, выведя агдамский клуб вперёд.

До конца первого тайма счёт не изменился — после 45 минут игры «Карабах» ведёт со счётом 1:0.

20:09

Азербайджанский «Карабах» принимает киевское «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

19:15

Стали известны стартовые составы азербайджанского «Карабаха» и киевского «Динамо» на ответный матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку начнётся в 20:00.

«Карабах»: Мартин Зломишлич, Эльвин Джафаргулиев, Бенсе Варкони, Бадави Гусейнов, Матеус Силва, Марко Янкович, Педру Бикалью, Абдулла Зубир, Алексей Кашук, Джали Муаддиб, Кади Боржес.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Динамо»: Вячеслав Суркис, Алексей Сыч, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Тарас Михавко, Владимир Бражко, Джастин Лонвейк, Валентин Рубчинский, Эдуардо Геррейро, Богдан Редушко, Матвей Пономаренко.

Главный тренер: Игорь Костюк.

Напомним, в первом матче, который состоялся в польском Люблине, «Карабах» уступил киевскому «Динамо» со счётом 0:1.

Победитель этой пары в раунде плей-офф встретится с сильнейшей командой противостояния «Твенте» (Нидерланды) — «Дунайска Стреда» (Словакия). В первом матче нидерландский клуб разгромил соперника со счётом 6:0.