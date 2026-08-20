Болгария раскрыла детали подготовки к «Евровидению-2027»

Болгария выделит около 20 млн евро (около 40 млн манатов) до конца 2026 года на подготовку Бургаса к проведению международного песенного конкурса «Евровидение-2027».

Об этом заявил вице-премьер страны Иво Христов после встречи с мэром Бургаса Димитром Николовым. Как сообщает Болгарское национальное телевидение (BNT), И. Христов, возглавляющий межведомственный организационный комитет конкурса, заявил, что государство намерено принять полноценное участие в подготовке «Евровидения».

По словам вице-премьера Болгарии, около 20 млн евро предусмотрены уже в бюджете текущего года — средства пойдут в том числе на гарантийный взнос, необходимый до начала организационного процесса, а также на текущие расходы.

При этом 15 млн евро (около 30 млн манатов) из этой суммы предназначены для гарантии, а остальные средства — для текущей подготовки. Дополнительное финансирование предполагается предусмотреть и в бюджете Болгарии на 2027 год.

Одной из ближайших задач Бургаса станет подготовка концертной площадки. До конца года планируется провести тестовый концерт с участием экспертов Европейского вещательного союза (EBU), чтобы проверить логистику, акустику, техническое оснащение и организацию пространства.

Напомним, Бургас был выбран городом проведения «Евровидения-2027». Конкурс состоится в Болгарии в мае следующего года.

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