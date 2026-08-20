Ильхам Алиев утвердил Положение и структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, продвижению инвестиций и экспорта при Минэкономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Положения и структуры Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики АР.

Глава государства поручил центральным органам исполнительной власти, публичным юридическим лицам, созданным Президентом или Кабинетом министров и имеющим полномочия участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов в соответствии со своими уставами, а также юридическим лицам, находящимся в государственной собственности и контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, обеспечить согласование с Агентством проектов нормативных правовых актов, которые они разрабатывают и которые могут повлиять на деятельность микро-, малого и среднего предпринимательства, инвестиционную и экспортную деятельность, до их представления органу, осуществляющему нормотворчество.

Центральным органам исполнительной власти также поручено обеспечить принятие нормативных правовых актов, принимаемых ими в указанных сферах, по согласованию с указанным Агентством.

Указ вступает в силу 1 октября 2026 года.

1news.az