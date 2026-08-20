Азербайджан значительно увеличил экспорт рыбы и икры – ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) регулярно проводит мониторинги в сфере рыбного хозяйства с целью сохранения эпизоотической стабильности, усиления мер биобезопасности и контроля за безопасностью рыбной продукции.

В ходе мониторингов оценивается эпизоотическое состояние хозяйств и водоемов, принимаются меры по раннему выявлению заболеваний и определению рисков, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Субъектам рыбного хозяйства оказывается методическая и просветительская поддержка по вопросам соблюдения ветеринарных требований и требований биобезопасности, профилактики и раннего выявления заболеваний. Эти меры способствуют не только сохранению эпизоотической стабильности в рыбоводческих хозяйствах и обеспечению безопасности продукции, но и расширению экспортных возможностей.

В результате проведенных контрольных мероприятий в январе–июле 2026 года из Азербайджана в Россию, Казахстан и Туркменистан было экспортировано 6108,7 тонны замороженной рыбной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 81,3%.

Кроме того, между AQTA и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики подписаны документы, создающие правовую основу для экспорта на китайский рынок морепродуктов, выращенных в аквакультурных хозяйствах, а также добытых в дикой природе.

Для обеспечения сохранения разрешения на экспорт на рынок Европейского союза икры, полученной от осетровых, выращенных на рыбоводческих предприятиях, ежегодно реализуется «Национальный план мониторинга остатков в рыбной продукции», результаты которого предоставляются Европейскому союзу.

Значительный рост зафиксирован и в экспорте рыбной икры. За семь месяцев этого года в 12 стран, в том числе в США, Нидерланды, Канаду, Австралию, Сингапур и Италию, было экспортировано 954,2 кг рыбной икры. По сравнению с предыдущим годом объем экспорта рыбной икры увеличился в 2,7 раза. Экспортируемая рыбная продукция и икра обеспечиваются ветеринарными сертификатами в соответствии с требованиями стран-импортеров.

Наряду с икрой AQTA также проводит соответствующую работу для получения разрешений на экспорт различных видов рыбы, выращиваемой на рыбоводческих предприятиях, на рынки Европейского союза и Великобритании.

Охлажденная и замороженная рыбная продукция импортируется в Азербайджан более чем из 20 стран, в том числе из Ирана, России, Вьетнама, Турции, Китая, Чили, Норвегии и Эстонии. В отношении импортируемой продукции AQTA проводит документарный, идентификационный и физический контроль. Оцениваются показатели безопасности и минимальные показатели качества продукции, а также ее органолептические характеристики, после чего продукция направляется на лабораторные исследования.

В 2025–2026 годах AQTA в общей сложности проведены 24 проверки на 20 рыбоводческих предприятиях. В ходе проверок на 18 предприятиях были выявлены несоответствия. В связи с этим в рамках законодательства были приняты необходимые меры, а предпринимателям выданы обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений.

Проводимые AQTA риск-ориентированные мониторинги, лабораторный контроль и меры биобезопасности направлены на обеспечение эпизоотической стабильности и производства безопасной продукции в рыбной отрасли, снабжение внутреннего рынка безопасной рыбной продукцией, а также сохранение доступа азербайджанской рыбной продукции на международные рынки и увеличение экспортного потенциала.