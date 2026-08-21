Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлена очередная партия груза - ОБНОВЛЕНО

21 августа осуществлена очередная поставка груза из России в Армению транзитом через Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик отправлен состав из 11 вагонов с пшеницей весом 1108 тонн и 4 вагонов с ячменем весом 273 тонны.

До настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 47 тыс. тонн зерна, около 9 тыс.тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 67 тонн древесины.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива, около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

09:58

Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправят очередную партию пшеницы.

Как сообщает Report, пшеница общим весом 1 108 тонн погружена в 11 вагонов, а ячмень весом 273 тонны — в 4 вагона.

Груз отправят со станции Биляджери ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в направлении станции Бёюк Кесик.

Отметим, что до сих пор транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 47 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тонн древесины.

Кроме того, из Азербайджана в Армению на сегодняшний день экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.