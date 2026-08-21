Глава МИД Дании осудил публикацию Израилем тендера на поселения у Иерусалима

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен осудил решение Израиля объявить тендер на строительство домов для еврейских поселенцев в зоне E-1 близ Иерусалима.

"Публикация тендера на проект строительства поселений E1 на оккупированном Западном берегу [реки Иордан] является деструктивным шагом правительства Израиля, подрывающим решение о создании двух государств. Поселения представляют собой явное нарушение международного права", - отметил датский политик в Х.

Ранее Великобритания, Германия, Италия и Франция назвали неприемлемым решение Израиля объявить тендер и призвали правительство еврейского государства немедленно отозвать эти планы и прекратить расширение поселений на Западном берегу.

Источник: ТАСС