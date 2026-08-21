Пезешкиан призвал закончить конфликт на Ближнем Востоке сейчас

«Будет лучше, если мы сейчас закончим войну с США».

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Пезешкиан обосновал эту позицию тем, что Иран в настоящее время находится в сильной позиции.

По его словам, весь мир признает, что Иран одержал победу.

«Мир говорит, что США, вопреки всем нормам, наносили удары по нашим больницам, школам и другой инфраструктуре. Лучше закончить войну именно сейчас», — подчеркнул президент Ирана.

Источник: ТАСС