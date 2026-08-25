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В Азербайджане ускорят реализацию стратегических инвестиционных проектов - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий12:33 - Сегодня
В Азербайджане ускорят реализацию стратегических инвестиционных проектов - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат — стабильность, успешные реформы, совершенная законодательная база и другие важные факторы повышают инвестиционную привлекательность Азербайджана.

В действующих в стране промышленных зонах сформирована благоприятная и устойчивая среда для развития конкурентоспособного промышленного производства. С этой целью резидентам предоставляется возможность осуществлять деятельность на территориях, полностью обеспеченных государством необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой — электроэнергией, газом, водой, дорогами, связью и другими услугами.

Для резидентов промышленных парков предусмотрен широкий спектр налоговых и таможенных льгот. Так, они освобождаются от налогов на прибыль, имущество и землю сроком на 10 лет с даты регистрации. Одновременно техника, технологическое оборудование и установки, импортируемые для производственных целей, освобождаются от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин сроком на 10 лет. Эти и другие факторы обеспечивают стабильный приток инвестиций в страну. Это находит отражение и в статистических показателях.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в январе-июле текущего года объем инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана в реальном выражении увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 млрд 403,3 млн манатов.

Наряду с увеличением притока инвестиций в страну особое значение имеют более эффективный отбор и приоритизация инвестиционных проектов, а также ускорение их реализации. Именно эта необходимость обусловила формирование нового институционального механизма в инвестиционной политике Азербайджана. Распоряжением Кабинета министров от 1 июня 2026 года была создана Комиссия, призванная обеспечить ускоренную реализацию стратегических инвестиционных проектов, имеющих особое значение для экономики страны, применение единого подхода к планированию и реализации проектов, а также усиление межведомственной координации.

Отметим, что первоначальный перечень стратегических инвестиционных проектов определяется Министерством экономики, после чего список потенциальных инвестиционных проектов представляется Комиссии для рассмотрения. Комиссия будет осуществлять отбор и оценку стратегических инвестиционных проектов в рамках механизма «быстрого прохождения» на основе объективных аналитических критериев, что позволит примерно на 30–40% сократить сроки реализации крупных инвестиционных проектов.

Суть нового механизма заключается в реализации стратегически значимых инвестиционных проектов на основе более скоординированного и единого подхода. Реализация крупных инвестиционных проектов охватывает целый ряд вопросов. Их осуществление требует оперативного и скоординированного принятия решений по таким направлениям, как земельные отношения, инфраструктура, энергоснабжение, строительство, экология, таможенное и налоговое регулирование, транспорт и другие сферы.

Именно поэтому особое значение имеет включение в состав Комиссии представителей государственных органов, отвечающих за экономику, финансы, энергетику, экологию, юстицию, труд, чрезвычайные ситуации, сельское хозяйство, цифровое развитие и транспорт, таможенное регулирование, градостроительство и другие направления. Такое широкое институциональное представительство позволит рассматривать стратегические проекты с различных аспектов и обеспечит более оперативную координацию многочисленных вопросов между различными государственными структурами.

Таким образом, механизм «быстрого прохождения», который будет применяться в отношении стратегических инвестиционных проектов, будет способствовать повышению оперативности их реализации.

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