Баку и Ташкент инвестируют в вечную дружбу

Еще несколько лет назад азербайджано-узбекские отношения было принято описывать только через понятия исторической близости и культурного родства.

Сегодня этого уже недостаточно. Между Баку и Ташкентом сформировалась система связей, в которой политическое доверие подкрепляется договорами, инвестициями, совместными производствами, транспортными проектами и устойчивыми институциональными механизмами.

Итоги государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан и его встреч с президентом Шавкатом Мирзиёевым стали историческим рубежом в развитии двусторонних отношений, новым этапом, закрепляющим союзничество долгосрочным, фактически поколенческим форматом - вечной дружбой.

Именно так - Договор о вечной дружбе - называется главный документ и политический результат саммита.

Шавкат Мирзиёев назвал его историческим документом, подчеркнув: «Мы вывели наши двусторонние отношения на абсолютно исторический пик».

Если Договор о союзнических отношениях, подписанный в августе 2024 года в Ташкенте, заложил правовую базу, то текущий этап выводит стороны на высшую точку дипломатического взаимодействия. Суть Договора о вечной дружбе заключаются в абсолютном стратегическом доверии, взаимном учете вопросов безопасности и совместном формировании островка стабильности на фоне глобальной конкуренции великих держав. Этот документ рассчитан на смену поколений.

Архитектура «вечной дружбы»: от декларирования к институтам

Современная архитектура азербайджано-узбекских отношений складывалась постепенно. Ее основу сформировали политическая воля глав государств, их взаимное уважение и доверие, а также последовательная работа по превращению достигнутых договоренностей в конкретные проекты.

При этом личное доверие между лидерами постепенно получило институциональное продолжение - созданные за последние годы механизмы позволяют превращать политические договоренности в конкретные проекты и долгосрочные программы.

Главным мотором этой трансформации выступает Высший межгосударственный совет двух стран. Его заседания позволяют не просто оценивать достигнутое, но и определять новые направления сотрудничества, контролировать реализацию договоренностей и формировать повестку на перспективу.

Эта формула важна именно своей практической направленностью. Результат подписанных Баку и Ташкентом документов сегодня можно увидеть в работающих предприятиях, инвестиционных проектах, растущем товарообороте, транспортных маршрутах, образовательных и культурных программах.

В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг около $795 млн, увеличившись более чем втрое за год. В январе–мае 2026 года показатель составил $144 млн, что на 33% больше аналогичного периода предыдущего года.

Теперь перед правительствами стоит новая задача. Президент Ильхам Алиев очертил ее предельно четко: «Сегодня мы говорим о цели товарооборота в один миллиард как не о какой-то дальней мечте, а о том, к чему придем, наверное, через пару лет».

Достичь $1-миллиардного показателя ожидается уже к 2030 году, и динамика экономической кооперации подтверждает эти амбиции.

Важнейшим катализатором деловой активности выступает Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания с уставным капиталом $500 млн. Она финансирует портфель совместных инициатив, масштаб которых уже давно перерос стартовые финансовые рамки.

«Мне докладывали, что из 500 миллионов где-то 160 миллионов уже определены. И, естественно, я думаю, мы быстро выберем этот ресурс и будем определять новые направления сотрудничества […] Но объем инвестиций, которые мы предполагаем и уже законтрактованный проектами, намного превышает объем фонда», - так говорит об этом азербайджанский лидер.

Сегодня экономическое взаимодействие Азербайджана и Узбекистана все больше приобретает характер устойчивой производственной кооперации. Это особенно заметно в нескольких ключевых отраслях.

- Автомобилестроение: Совместное предприятие «АзерМаш» успешно выпускает модели Chevrolet и Isuzu (произведено свыше 10 тыс. автомобилей Chevrolet и более 300 единиц Isuzu). В Гаджигабуле реализуется масштабный проект стоимостью свыше 80 млн долларов по созданию завода полного производственного цикла.



- Нефтегазовый сектор: С 2016 года на базе институтов «SOCAR NIPI Nefteqaz» и «OZLITINEFTGAZ» работает предприятие «Neftegaztexnologiya», внедряющее современные инженерные решения.

- Бизнес-присутствие: В Азербайджане зарегистрировано свыше 130 узбекских компаний, активно вовлекающихся в новые инфраструктурные проекты.

Как видно, государства не просто расширяют торговлю, а формируют взаимосвязанные инвестиционные интересы, способные работать независимо от краткосрочных колебаний внешней конъюнктуры.

Пространство братства

Отношения Баку и Ташкента наполнены искренней взаимовыручкой. Узбекистан стал первым государством, оказавшим практическую помощь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

- В Физули построена школа имени Мирзы Улугбека на 960 учащихся.



- В Ханкенди при участии узбекской стороны создано современное швейное производство, обеспечивающее новые рабочие места.

- В Физулинском районе реализуется проект «Сад дружбы» - гранатовый сад площадью 100 гектаров.

Для Баку значение этих проектов заключается не только в экономическом результате. Они стали символами дружбы и братства.

Президент Ильхам Алиев отдельно подчеркивает эту сторону сотрудничества, констатируя, что Узбекистан был первой страной, оказавшей практическую помощь освобожденным территориям Азербайджана.

Именно такие проекты делают понятие «вечная дружба» содержательным. Речь идет уже не о символике как таковой, а о наследии, которое остается после политических встреч и меняет жизнь людей.

Средний коридор: от двустороннего партнерства к региональной связке

Географическое положение Азербайджана и Узбекистана превращает их в естественных архитекторов логистической карты Евразии. Узбекистан обеспечивает консолидацию грузов Центральной Азии для их выхода на Запад, а Азербайджан предоставляют портовую и железнодорожную инфраструктуру Каспия и Южного Кавказа.

Ключевым звеном этой цепочки становится развитие Среднего коридора - именно здесь он превращается из транспортного маршрута в фактор более широкой геоэкономической трансформации. Азербайджан последовательно развивает инфраструктуру на Каспии, модернизирует железнодорожную сеть и расширяет возможности портовой и судоходной инфраструктуры. Для Узбекистана это означает дополнительные возможности выхода на западные рынки.

В этом контексте на саммите были озвучены важные решения:

- ускорение запуска совместного флота на Каспии

- ускорение строительства парома для Узбекистана на Бакинском судостроительном заводе

- создание отдельного узбекско-азербайджанского коридора с единым оператором на Каспии.

Для реализации поставленных задач необходимо синхронизировать не только железнодорожные и портовые мощности, но и судоходство, логистику, тарифные механизмы и цифровые решения. Если эти элементы будут работать как единая система, то азербайджано-узбекский маршрут способен стать одним из устойчивых звеньев связи между Центральной Азией, Южным Кавказом и европейскими рынками.

Кстати, уже сегодня объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг 1,4 млн тонн в год. При этом потенциал существенно выше.

Важной частью транспортной перспективы становится и Зангезурский коридор.

Азербайджан форсирует работы по созданию этого стратегического маршрута, который станет мощным ответвлением Среднего коридора:

- Реконструируется и строится 400-километровый отрезок железной дороги от Баку до границы с Арменией.

- Запущены масштабные работы на 194-километровом участке в Нахчыванской Автономной Республике.

- Формируется международный консорциум с участием компаний, стран, заинтересованных в участии в инвестировании, получении соответствующей прибыли и гарантированных объемах транспортировки по этому маршруту.

«Мы знаем, что есть интерес у разных компаний, просто хотел бы проинформировать, что есть возможность, если будет такой интерес, участвовать и в предполагаемом консорциуме», - подчеркивает президент Ильхам Алиев.

Такая связь между транспортом и политикой принципиальна. Для Азербайджана это означает укрепление его роли как связующего звена между Каспием, Центральной Азией и более широким евразийским пространством. Для Узбекистана появление дополнительных маршрутов через Нахчыван и далее в направлении Турции и Европы расширяет географию доступа к рынкам.

Соединяя регионы

После присоединения Азербайджана к формату Консультативных встреч глав государств Центральной Азии взаимодействие двух регионов получило новый масштаб. Баку и Ташкент в этом процессе объективно оказываются одними из ключевых связующих звеньев.

Именно поэтому азербайджано-узбекское партнерство может рассматриваться как один из элементов формирующейся связки «Центральная Азия - Каспий - Южный Кавказ - Европа». Ее основой становятся конкретные экономические интересы.

Азербайджан получает возможность глубже интегрироваться с экономиками Центральной Азии, а Узбекистан - расширять свое присутствие на рынках Южного Кавказа, Турции, Европы. В совокупности это создает предпосылки для появления более цельного геоэкономического пространства вокруг Каспийского моря.

Важную роль здесь играет и Организация тюркских государств. Для Баку и Ташкента она является не только площадкой политического взаимодействия, но и механизмом развития транспортных, экономических, культурных и гуманитарных связей. Сближение двух стран способно придать дополнительный импульс общей интеграционной повестке Тюркского мира.

При этом отношения не ограничиваются крупными государственными проектами. Между городами двух стран формируются побратимские связи: Баку и Ташкент, Исмаиллы и Риштан, Шуша и Хива, Лянкаран и Бухара, Шеки и Коканд, Билясувар и Термез, Мингячевир и Наманган, Физули и Гулистан, Губа и Джизак, Бейляган и Шахрисабз. Решения об установлении побратимских отношений приняты также между Ургенчем и Нахчываном, Ургенчем и Ханкенди, Бухарой и Лачином.

Эта сеть контактов имеет отдельное значение, делая межгосударственные отношения частью повседневного взаимодействия регионов, бизнеса, образовательных учреждений и общественных организаций.

Духовная общность

Фундаментом политико-экономического союза остается духовная общность народов. Стороны поддерживают интенсивный гуманитарный обмен:

- Парковые пространства: В 2025 году в Бакинском Белом городе заложен фундамент 5-гектарного парка «Узбекистан» в форме карты страны, а в «Новом Ташкенте» стартует строительство парка «Азербайджан».

- Образование: Идет непрерывный обмен студентами (около 250 человек обучаются в вузах двух стран), осенью 2026 года в Азербайджане запланирован Второй форум ректоров.

- Спорт: В 2027 году Узбекистан и Азербайджан примут Чемпионат мира FIFA U-20. Для этого разрабатывается программа «Две страны – один чемпионат» и учреждаются Узбекско-азербайджанские спортивные игры.

Еще одним пространством для сближения двух народов может стать кинематограф. Президент Шавкат Мирзиёев предложил придать этой работе более системный характер: «В целях дальнейшего сближения наших народов предлагаем создать совместные киноленты, литературный мост между Низами Гянджеви и Алишером Навои. Это будет очень хорошее сближение для наших народов и пример для молодежи. Мы должны создавать серию таких фильмов».

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Таким образом, сегодняшний этап азербайджано-узбекских отношений отличается от предыдущих прежде всего степенью институциональной зрелости. Политическое доверие между лидерами уже закреплено договорами и механизмами, экономическое сотрудничество - инвестиционными инструментами, региональное взаимодействие - транспортными проектами, а гуманитарные связи - многочисленными прямыми контактами.

Именно поэтому Договор о вечной дружбе имеет особое значение. Он закрепляет уже созданную систему союзничества как долгосрочную основу отношений. В этом смысле его можно рассматривать как политическое оформление того уровня взаимного доверия, который сложился между двумя странами, народами и лидерами.

Логика дальнейшего развития выглядит достаточно четко: рост торговли до миллиардного показателя, увеличение взаимных инвестиций, запуск новых пректов, расширение транспортных возможностей Среднего коридора, развитие совместного флота на Каспии, энергетические и «зеленые» проекты, цифровая экономика, образование, культура и туризм.

В конечном счете, речь идет не только о дальнейшем углублении двусторонних связей, но и о формировании нового пространства сотрудничества между Центральной Азией и Южным Кавказом. Баку и Ташкент уже создают его практическую основу, и Договор о вечной дружбе в этом контексте становится не точкой в развитии отношений, а их долгосрочным ориентиром - политическим выбором в пользу партнерства, рассчитанного не только на сегодняшнее поколение, но и на будущие десятилетия.