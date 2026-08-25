Самочувствие задержанного Роберта Кочаряна ухудшилось: его увезли в медцентр

Самочувствие экс-президента Армении Роберта Кочаряна, задержанного утром, ухудшилось.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Антикоррупционном комитете.

Отмечается, что у Кочаряна повысилось артериальное давление. Была вызвана бригада скорой помощи.

Экс-главу армянского государства госпитализировали для дальнейшего медобследования.

В свою очередь руководитель офиса второго президента Армении Баграт Микоян сообщил, что недавно второй президент Армении прошел медобследование и процедуры, о чем публично не сообщалось. Исходя из этого факта, врач посчитал необходимым провести дополнительное обследование.

С раннего утра обыски проводятся в доме второго президента Армении Роберта Кочаряна, его сына Левона Кочаряна, а также компаниях, принадлежащих его семье. Бывшего главу армянского государства и его старшего сына Седрака Кочаряна задержали.

Антикоррупционный комитет сообщил, что в рамках уголовного производства обыски и другие процессуальные действия проводятся по нескольким десяткам адресов.