Песков не располагает информацией о севшем в Москве самолете США - ОБНОВЛЕНО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией насчет американского военно-транспортного самолета, приземлившегося в Москве.

«Нет, я не располагаю такой информацией», - ответил он на вопрос, мог бы Кремль прокомментировать эту информацию и, может быть, раскрыть детали какого-то визита.

Борт, вылетевший с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу, приземлился в Москве около 10:00п местному времени (в 11:00 по Баку).

Источник: ТАСС

13:55

Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-систем мониторинга авиатрафика.

Согласно им, борт, вылетевший с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу, приземлился в Москве около 11:00 по бакинскому времени.

Как сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, самолет, изначально прилетевший в Латвию с военной базы Эндрюс, действительно вылетел из Риги в направлении границы с Россией. «Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», — сказал собеседник агентства. Перед этим, как уточнил источник, самолет также побывал в аэропорту Чарльстона.

Источник: ТАСС