Песков не располагает информацией о севшем в Москве самолете США - ОБНОВЛЕНО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией насчет американского военно-транспортного самолета, приземлившегося в Москве.
«Нет, я не располагаю такой информацией», - ответил он на вопрос, мог бы Кремль прокомментировать эту информацию и, может быть, раскрыть детали какого-то визита.
Борт, вылетевший с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу, приземлился в Москве около 10:00п местному времени (в 11:00 по Баку).
Источник: ТАСС
13:55
Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-систем мониторинга авиатрафика.
Согласно им, борт, вылетевший с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу, приземлился в Москве около 11:00 по бакинскому времени.
Как сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, самолет, изначально прилетевший в Латвию с военной базы Эндрюс, действительно вылетел из Риги в направлении границы с Россией. «Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», — сказал собеседник агентства. Перед этим, как уточнил источник, самолет также побывал в аэропорту Чарльстона.
Источник: ТАСС