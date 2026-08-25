Трамп: США могут переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Президент США Дональд Трамп заявил, что озеро Онтарио может быть переименовано в озеро Америка.

"США всерьез рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка, поскольку мы не ожидаем дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио", - написал он в Truth Social. Онтарио - одно из североамериканских Великих озер - находится на границе США и Канады.

Ранее американский лидер назвал представителей руководства Канады клоунами и пригрозил им серьезным ухудшением отношений Вашингтона и Оттавы. Комментируя критические высказывания губернатора канадской провинции Онтарио Дугласа Форда в адрес администрации США, вызванные резким обострением противоречий в двусторонней торговле, Трамп утверждал, что "США всегда будут намного больше, богаче и сильнее, чем Канада".

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сообщил на прошлой неделе, что Оттава отказалась от выгодной, по мнению Вашингтона, двусторонней торговой сделки. В связи с этим с 22 августа вступили в силу американские 50-процентные импортные пошлины на определенные категории канадских товаров. Со своей стороны премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что принял решение приостановить торговые переговоры с США. Он отметил, что Оттава введет ответные пошлины. Планируется, что они вступят в силу 8 сентября. При этом Карни подчеркнул, что между США и Канадой началась "торговая война". Он выразил мнение, что ее инициировал Вашингтон.

Затем Трамп объявил, что США планируют ввести с 1 января 2027 года 50-процентные пошлины на канадские автомобили, автозапчасти и сталь. С точки зрения хозяина Белого дома, Канада "годами обирала США", пользуясь особыми отношениями и фактически торговыми преференциями. Однако США больше не будут этого терпеть, предупредил американский президент.