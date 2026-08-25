 Трамп: США могут переименовать озеро Онтарио в озеро Америка | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп: США могут переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

First News Media15:48 - Сегодня
Трамп: США могут переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Президент США Дональд Трамп заявил, что озеро Онтарио может быть переименовано в озеро Америка.

"США всерьез рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка, поскольку мы не ожидаем дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио", - написал он в Truth Social. Онтарио - одно из североамериканских Великих озер - находится на границе США и Канады.

Ранее американский лидер назвал представителей руководства Канады клоунами и пригрозил им серьезным ухудшением отношений Вашингтона и Оттавы. Комментируя критические высказывания губернатора канадской провинции Онтарио Дугласа Форда в адрес администрации США, вызванные резким обострением противоречий в двусторонней торговле, Трамп утверждал, что "США всегда будут намного больше, богаче и сильнее, чем Канада".

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сообщил на прошлой неделе, что Оттава отказалась от выгодной, по мнению Вашингтона, двусторонней торговой сделки. В связи с этим с 22 августа вступили в силу американские 50-процентные импортные пошлины на определенные категории канадских товаров. Со своей стороны премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что принял решение приостановить торговые переговоры с США. Он отметил, что Оттава введет ответные пошлины. Планируется, что они вступят в силу 8 сентября. При этом Карни подчеркнул, что между США и Канадой началась "торговая война". Он выразил мнение, что ее инициировал Вашингтон.

Затем Трамп объявил, что США планируют ввести с 1 января 2027 года 50-процентные пошлины на канадские автомобили, автозапчасти и сталь. С точки зрения хозяина Белого дома, Канада "годами обирала США", пользуясь особыми отношениями и фактически торговыми преференциями. Однако США больше не будут этого терпеть, предупредил американский президент.

Поделиться:
253

Актуально

Xроника

Азербайджан упрощает визовые процедуры для гостей Формулы 1

Общество

В эти в Азербайджане ожидаются дожди и понижение температуры воздуха 

Общество

В Азербайджане завершили выплату пенсий и пособий за август

Политика

Президент Украины поблагодарил азербайджанского коллегу

В мире

Блок «Армения» обвинил власти в попытке изоляции и уничтожения оппозиции

Это гуманитарный кризис эпических пропорций: Трамп о ситуации в Иране

Пашинян намерен создать в парламенте Армении следственную комиссию по вопросу ААЦ

Трамп: США могут переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Количество погибших в Кривом Роге в Украине выросло до 14 человек, пострадавших – до 121 человека — ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Работала в МЧС». Медведь ночью вытащил туристку из палатки - она погибла

СМИ: Трамп приказал прекратить переговоры с Ираном

Французский певец намерен баллотироваться в президенты

Последние новости

Азербайджан упрощает визовые процедуры для гостей Формулы 1

Сегодня, 16:43

В Баку потушили пожар на крыше ночного клуба - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

В эти в Азербайджане ожидаются дожди и понижение температуры воздуха 

Сегодня, 16:35

В Азербайджане завершили выплату пенсий и пособий за август

Сегодня, 16:26

Блок «Армения» обвинил власти в попытке изоляции и уничтожения оппозиции

Сегодня, 16:21

Умерла последняя представительница первого поколения Государственного ансамбля песни и танца 

Сегодня, 16:14

Момент смертельного ДТП в Сальяне попал на видео: мужчина погиб на глазах у матери - ВИДЕО

Сегодня, 16:11

В Товузе 20-летняя девушка получила ножевое ранение, подозревается ее муж

Сегодня, 16:07

Президент Украины поблагодарил азербайджанского коллегу

Сегодня, 16:03

Это гуманитарный кризис эпических пропорций: Трамп о ситуации в Иране

Сегодня, 16:00

В Азербайджане зарегистрировали 481 случай мертворождения

Сегодня, 15:55

Пашинян намерен создать в парламенте Армении следственную комиссию по вопросу ААЦ

Сегодня, 15:52

Трамп: США могут переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Сегодня, 15:48

В Азербайджане уничтожили 158 кг мороженого с опасными бактериями - ФОТО

Сегодня, 15:45

Семь человек пострадали в результате ДТП в Огузском районе

Сегодня, 15:40

Число несовершеннолетних матерей в Азербайджане снизилось

Сегодня, 15:37

Мурат Йылдырым во второй раз стал отцом - ФОТО

Сегодня, 15:26

Сестры-близнецы из Хачмаза стали студентками одного университета и специальности

Сегодня, 15:24

Стало известно, по какой статье обвиняется Серж Саргсян - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

В Лачине обсуждены возможности импорта и экспорта электроэнергии между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 15:11
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10