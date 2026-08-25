Пашинян намерен создать в парламенте Армении следственную комиссию по вопросу ААЦ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении создать в армянском парламенте следственную комиссию по вопросу Армянской апостольской церкви (ААЦ).

В ходе своего выступления в законодательном органе при обсуждении программы правительства на ближайшие пять лет глава кабмина вновь заявил, что не позволит, чтобы "в стране было государство в государстве". При этом он заверил, что Республика Армения может принять соответствующий закон и потребовать следовать ему.

"Правительство Армении самое позднее в течение месяца опубликует доклад "о кризисе в Армянской апостольской святой церкви". Я предложу создать в парламенте следственную комиссию, все факты обсудить и по результатам принять законодательные изменения", - сказал армянский премьер.