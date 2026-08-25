Это гуманитарный кризис эпических пропорций: Трамп о ситуации в Иране

Президент США Дональд Трамп назвал происходящее в Иране гуманитарным кризисом, которому следует положить конец.

«Терпящая крах Исламская Республика Иран не выплачивает жалование значительной части своих военных, и в то же время убивает протестующих — даже когда они не протестуют — в невиданных прежде масштабах. Это гуманитарный кризис эпических пропорций, и он должен быть остановлен прямо сейчас», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.