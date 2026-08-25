Азербайджан упрощает визовые процедуры для гостей Формулы 1

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну в связи с проведением этапа чемпионата мира Формулы-1 2026 года в Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в период с 25 августа по 30 сентября 2026 года иностранцы и лица без гражданства смогут оформить визу непосредственно в международных аэропортах Азербайджанской Республики.

Основанием для выдачи упрощенной визы по прибытии служит один из нескольких утвержденных документов. В первую очередь, это аккредитационная карта или иной документ, подтверждающий прохождение регистрации в соответствии с правилами компаний Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации (FIA). Аналогичным основанием является аккредитационная карта, выданная Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» (Baku City Circuit). Кроме того, получить визу можно при предъявлении билета на бакинскую гонку Формулы-1 2026 года, включая электронный вариант, или документа, официально подтверждающего его приобретение.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать об упрощении визового режима компании Formula One Management Limited, FIA, Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), а также профильные органы зарубежных государств. Дополнительно МИД обеспечит размещение информации о порядке получения виз в аэропортах и о возможностях оформления электронной визы через систему ASAN Viza на сайтах министерства, дипломатических представительств и консульств страны за рубежом.

Государственной миграционной службе Азербайджана поручено своевременно довести информацию о новых правилах въезда до сведения всех авиакомпаний, выполняющих регулярные и чартерные рейсы в республику.