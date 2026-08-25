В Азербайджане объединят шелководство и ковроделие под единым управлением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ «О дополнительных мерах по развитию шелководства и ковроделия, сохранению и пропаганде национального ремесленного наследия в Республике Азербайджан».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ направлен на диверсификацию несырьевого сектора экономики, рост занятости в регионах, укрепление сырьевой базы и выведение традиционных азербайджанских ремесел на международные рынки.

Для создания единой системы управления ОАО «Азерхалча» (Azərxalça) реорганизуется путем присоединения к нему ОАО «Азерипек» (Azəripək). При этом процесс приватизации государственных акций ОАО «Азерипек» полностью остановлен. Объединенное предприятие становится его официальным правопреемником и берет под контроль весь цикл: от развития сырьевой базы и производства до переработки, продажи и экспорта продукции ковроделия и шелководства.

В рамках укрепления сырьевой базы в подчинение ОАО «Азерхалча» передается Гахская районная племенная шелководческая станция вместе с имуществом, ранее находившаяся в ведении Министерства сельского хозяйства. Руководство текущей деятельностью обновленного ОАО «Азерхалча» возложено на Правление, состоящее из трех человек — председателя и двух его заместителей.

Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок утвердить новый устав, структуру и размер уставного капитала общества по согласованию с главой государства, а также в течение шести месяцев передать имущество ОАО «Азерипек» на баланс ОАО «Азерхалча». Кроме того, Правительству предстоит подготовить предложения по расширению внутренней переработки сырых коконов и формированию полной цепочки производства шелковой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Указ затрагивает и вопросы государственной поддержки шелководов. Аграрному субсидиарному совету поручено пересмотреть размеры субсидий, выделяемых за сдачу сырых коконов заготовителям и за закладку тутовых садов.

ОАО «Азерхалча» совместно с Минэкономики, Минсельхозом, Государственным агентством по туризму и Исполнительной властью города Шеки в течение шести месяцев разработает комплекс мер по продвижению брендов азербайджанского шелка и ковров внутри страны и за рубежом. До завершения всех регистрационных процедур присоединяемые структуры продолжат свою работу в штатном режиме.