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СМИ: в Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

First News Media16:55 - Сегодня
СМИ: в Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии запретила ставить музыку, созданную с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ), в официальные чарты.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Согласно новым правилам, композиции, полностью или в значительной степени сгенерированные ИИ, запрещено представлять в рейтинговых списках песен. Однако подобный запрет не распространяется на записи, в создании которых такие технологии использовались в качестве вспомогательной функции.

По словам главы Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии Аннабель Херд, музыкальные рейтинги должны отражать то, что слушают австралийцы. Однако чарт, который поощряет результаты работы ИИ, как сказала она, «подорвет саму основу записанной музыки». Многие артисты используют ИИ, и «инструменты и музыкальные чарты должны оставлять для этого место», отметила Херд. «Но музыка, созданная целиком сервисами на основе записей артистов, — это совсем другое дело», — добавила она.

О нововведениях было объявлено, как информирует издание, всего через несколько месяцев после того, как кавер-версия песни Мадонны Like a Prayer, возглавившая чарты, возмутила некоторых представителей музыкальной индустрии, которые посчитали, что она была создана с помощью ИИ. Песня, которую прослушали более 48 млн раз на Spotify, позже была обновлена на музыкальной платформе, в титрах появились сведения об использовании ИИ.

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