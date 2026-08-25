Пашинян: представители прежней власти «должны сидеть по воле народа»

Представители прежней власти и содействовавшие им олигархи должны сидеть в тюрьме, и это требование не премьер-министра, а народа.

Об этом заявил в парламенте премьер Никол Пашинян.

"Да, они должны сидеть, государство обязано исполнить волю народа, и у них больше не должно быть денег, чтобы подкупать избирателей. Это моя политическая задача. Это говорю не я – это говорит народ, и пусть попробует кто-то этого не выполнить. Закончились ваши мафиозные времена, когда вы могли продавать и покупать кого угодно", – заявил премьер, передает Sputnik Армения.

«Все это – также сигнал семьям, родным и друзьям представителей нынешней власти. Никто из них не имеет права повторять такие преступления. Власти не нужны лояльные коррупционеры», добавил премьер.

В течение восьми лет после смены власти, добавил он, судебная система была, по сути, неподконтрольна никому, что и позволяло некоторым судьям бесконечно затягивать судебные дела по фактам незаконного нажитого имущества, добавил премьер. Так произошло, например, с делом Гагика Хачатряна (бывшего главы Комитета госдоходов и министра финансов): судья, который вел его дело, под разными предлогами затягивал его, пока сам не вышел на пенсию, заявил Пашинян, добавив, что такие судьи, даже если будут биться головой об стену, покорно исполнят волю народа.

Он добавил, что после смены власти у лидеров прежней власти и лояльных им олигархов была возможность признать свои преступления и оставить себе 25% имущества, но никто этой возможностью не воспользовался.

25 августа были проведены обыски в доме второго президента Армении Роберта Кочаряна, его сына Левона Кочаряна, а также компаниях, принадлежащих его семье. Бывшего главу армянского государства и его старшего сына Седрака Кочаряна задержали. Антикоррупционный комитет сообщил, что в рамках уголовного производства обыски и другие процессуальные действия проводятся по нескольким десяткам адресов.

Напомним, 24 августа между депутатом Левоном Кочаряном и премьером Николом Пашиняном возникла словесная перепалка в парламенте. Пашинян задался вопросом, как за 10 лет нахождения у власти Кочаряну удалось стать миллионером. Затем премьер заявил, что дети Левона Кочаряна не унаследуют его миллионов, поскольку все незаконно нажитое имущество должно быть отнято, причем у всего "клана Кочаряна и Саргсяна" (имеются в виду второй президент Роберт Кочарян и третий президент Серж Саргсян – ред.).