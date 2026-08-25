Пашинян: никакие миротворцы в Армению не войдут

Миротворцы ОДКБ и вообще иностранные миротворцы не войдут в Армению, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Ранее он заявил, что в ближайшие пять лет Армения не планирует возвращаться в ОДКБ и будет рада, если организация ее исключит.

«Оппозиция имеет вполне конкретную миссию — добиться ввода миротворцев ОДКБ в Армению. Я вас разочарую: миротворцы ОДКБ в Армению не войдут», — отметил Пашинян во вторник в ходе своего заключительного выступления в парламенте по утвержденной 20 августа программе правительства на 2026-2031 годы.

По его словам, миротворцы ОДКБ не войдут в Армению, и вообще никакие миротворцы не войдут в Армению, потому что мир установлен.

«Миротворцами являются народы. Да, в том числе народ Армении и народ Азербайджана являются самыми надежными миротворцами. Никакой иностранный миротворец на территорию Армении не войдет. И это — Четвертая республика», — сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что Четвертая республика отличается именно этим.

«Четвертая республика не ходит по разным геополитическим полюсам и не выпрашивает право на свое существование. Четвертая республика ежедневной работой заслуживает свое право жить, развиваться и существовать», — сказал он.

Источник: Новости-Армения