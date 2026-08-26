В США в ходе семейного конфликта погибли восемь человек

В штате Монтана в результате семейной ссоры погибли восемь человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщает телеканал ABC.

По имеющимся сведениям, в полицию поступило сообщение о стрельбе в частном доме в городе Биллингс.

Прибывшие на место происшествия патрульные увидели, что дом охвачен огнем. Подозреваемый в стрельбе и поджоге мужчина ранил себя до прибытия полицейских и позже скончался в больнице. Сейчас ведутся работы по извлечению останков погибших из сгоревшего дома.

Шериф округа Йеллоустоун Кент О'Доннелл заявил, что к трагедии привели семейные неурядицы.