В США военный вертолет рухнул в лесу во время тренировки

Военный вертолет Black Hawk совершил во вторник жесткую посадку в округе Гилпин, сообщило местное управление шерифа в Facebook.

"Управление шерифа округа Гилпин осведомлено об инциденте с военным вертолетом Black Hawk на восточной стороне горы Тородин, на борту которого находились четыре человека, - говорится в сообщении. - Информации о пострадавших, а также об утечке топлива или пожаре в результате инцидента не поступало. Экстренные службы находятся на месте происшествия".

В свою очередь местное отделение телеканала ABC News сообщило со ссылкой на военных, что инцидент произошел в ходе учебного полета. На обнародованных телеканалом кадрах с места происшествия видно, что у вертолета сломаны лопасти и поврежден фюзеляж.

Причины произошедшего пока не приводятся.