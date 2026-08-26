В Пакистане 15 младенцев погибли в результате пожара - ВИДЕО

Не менее 15 новорожденных стали жертвами пожара, вспыхнувшего в одной из больниц Пакистана.

Об этом сообщает телеканал Geo, ссылаясь на источники в спасательных службах.

ЧП произошло в столице страны Исламабаде. В родильном отделении Пакистанского института медицинских наук (Pims) взорвался компрессор кондиционера, после чего вспыхнул пожар.

«По меньшей мере 15 новорожденных погибли в результате инцидента», — говорится в материале.

Отмечается, что выжить удалось только одному младенцу.

В настоящее время огонь потушен. Однако спасатели все еще работают на месте ЧП.