Песков назвал WP причину поездки главы ЦРУ в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете The Washington Post (WP), что поездка директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву во вторник была связана с контактами между спецслужбами двух стран.

По словам Пескова, которые приводит издание, речь идет о «контактах между спецслужбами». Как отмечает WP, каких-либо иных деталей поездки Рэтклиффа пресс-секретарь президента РФ не привел.

Во вторник портал Axios и телеканал CBS сообщили, что Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. В ЦРУ пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.