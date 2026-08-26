СМИ: США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру, чтобы обучить консульских сотрудников отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Ведомство запустило «глобальную инициативу по обучению», чтобы консульские сотрудники могли «оценивать каждого заявителя всесторонне и последовательно», заявил изданию представитель Госдепа. В ведомстве добавили, что «заявители на визу не должны становиться обузой для общества, как это определено законом и нормативными актами США, и не должны зависеть от государственных пособий, предназначенных для нуждающихся американцев».

По информации FT, заявители на иммиграционные визы, которым были назначены собеседования в посольствах и консульствах США, получили электронные письма с уведомлением о переносе встреч. Кроме того, им сообщили, что о новых датах собеседований уведомят позже. Госдепартамент не сообщил, когда встречи по иммиграционным визам возобновятся.

В январе Госдеп приостановил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе россиянам.

В список стран, на которые распространяются ограничения, помимо России, вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Грузия, Египет, Иран, Казахстан, Киргизия, Куба, Сирия, Узбекистан. Как ранее заявили ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве, американские власти приостановили процесс выдачи иммиграционных виз, чтобы в дальнейшем не одобрять въезд в страну для тех, кто впоследствии может стать «обузой» для американского народа. На прошлой неделе окружной суд Нью-Йорка отменил запрет Трампа на прием заявлений от иммигрантов из 75 стран.

Источник: ТАСС