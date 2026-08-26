Володин: Армения цинично использует возможности ЕАЭС - ВИДЕО

Политика Армении, которая заявляет о намерении вступить в Евросоюз и при этом использует возможности ЕАЭС, является циничной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Хочется, чтобы Армения не вела лживую политику, потому что, если Армения принимает закон о намерениях вступить в Евросоюз, ну тогда зачем вы используете возможности ЕАЭС? Зачем вы обманываете его участников? Это цинично, это неправильно. Возьмите и скажите: вы идете в Евросоюз? Идите. Но тогда здесь не нужно получать преференции", - сказал Володин в интервью "Вестям", видео размещено в его канале в "Максе".

Парламент Армении, которая входит в ЕАЭС, в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то "это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС".

На состоявшемся 29 мая 2026 года в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.