Госдеп выделил почти $40 млн для Украины

Госдепартамент за 2026 год выделил почти $40 млн на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью борьбы с преступностью в Украине.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале госзакупок администрации США, с которыми ознакомился ТАСС.

Как следует из этих данных, в феврале 2026 года управление Госдепартамента по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности выделило украинской фирме Stream Techno по двум контрактам в общей сложности около $32 млн на закупку беспилотников и наземных станций управления ими. В августе сумма выделенных по этим двум контрактам средств была увеличена в общей сложности до $39,9 млн.

Согласно данным на сайте Госдепа, упомянутое управление сотрудничает с иностранными правительствами, правоохранительными органами и представителями частного сектора "для борьбы с наркотерроризмом, контрабандой наркотиков, трансграничной организованной преступностью и другими криминальными угрозами непосредственно в местах их возникновения".

Источник: ТАСС