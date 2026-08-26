В Лачине в рамках Дня города открылась выставка «İkinci həyat» - ФОТО

26 августа отмечается День города Лачин - по этому случаю в городе при организации Министерства культуры и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе пройдет серия мероприятий.

Первым мероприятием в рамках Дня города Лачин стала выставка «İkinci həyat» (Вторая жизнь), организованная Министерством культуры и представленной арт-платформой «Arts Council Azerbaijan», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Основная концепция выставки заключается в превращении старых, поврежденных и непригодных для использования ковров, в особенности карабахских ковров, в новые произведения искусства посредством живописи.

Созданные профессиональными художниками работы на коврах сочетают искусство ковроткачества с современным художественным видением. Представленные произведения охватывают такие темы, как Карабах, фольклор, музыка, материнство, а также миграция.

Основными целями проекта являются возрождение культурного наследия, популяризация изобразительного искусства Азербайджана и повышение экологической осведомленности общества.

Помимо популяризации повторного использования ковров, выставка также способствует реализации соответствующих направлений Целей устойчивого развития ООН - «Устойчивые города и населенные пункты», «Ответственное потребление и производство» и «Борьба с изменением климата».

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