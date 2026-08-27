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OpenAI и еще две международные компании встали на налоговый учет в Азербайджане

Феликс Вишневецкий14:48 - Сегодня
OpenAI и еще две международные компании встали на налоговый учет в Азербайджане

Продолжается регистрация глобальных поставщиков цифровых услуг в качестве плательщиков НДС в Азербайджане

В Азербайджане продолжается реализация мер по налогообложению цифровой экономики и совершенствованию налогового администрирования в этой сфере. Через портал электронной регистрации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики завершена постановка на налоговый учёт ещё трёх международных поставщиков цифровых услуг.

Новыми зарегистрированными компаниями стали нидерландская Zoho Corporation B.V., американские Zoom Communications, Inc. и OpenAI OpCo, LLC - их регистрация в качестве плательщиков НДС вступит в силу 1 сентября 2026 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу. 

Согласно изменениям, внесённым в этом году в Налоговый кодекс, с сентября 2026 года для нерезидентов - поставщиков цифровых услуг, оказывающих услуги в электронной форме и имеющих годовой оборот в Азербайджане свыше 10 тысяч долларов (17 тысяч манатов), регистрация в налоговом органе в электронной форме станет обязательной.

Зарегистрированные нерезиденты - поставщики цифровых услуг - самостоятельно исполняют свои обязательства по НДС: исчисляют налог, представляют декларацию и уплачивают его в государственный бюджет. В таком случае НДС не удерживается банками при осуществлении платежей в адрес этих поставщиков. Новый механизм направлен на совершенствование налогового администрирования в сфере цифровых услуг, упрощение исполнения налоговых обязательств и повышение прозрачности.

Государственная налоговая служба продолжает информационно-коммуникационную работу с нерезидентами - поставщиками цифровых услуг, оказывающими услуги в электронной форме в Азербайджане, а также процесс их регистрации.

С перечнем зарегистрированных нерезидентов - поставщиков цифровых услуг можно ознакомиться на официальном сайте Государственной налоговой службы, пройдя по следующей ссылке

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