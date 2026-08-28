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Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге все-таки состоится 

Феликс Вишневецкий15:20 - Сегодня
Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге все-таки состоится 

Концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге состоится, запрета на его проведение нет. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией

«Концерт будет», - заявил один из собеседников российского издания.

Глава Say Agency - организатор концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге - Анна Субчева также подтвердила РБК, что выступление не отменялось и не переносилось. По ее словам, договор со стороны агентства подписан, сейчас организаторы ожидают подписания договора с площадкой.

Ранее возникла неопределенность после того, как 24 августа «Газпром Арена» заявила, что не является организатором концертов Уэста и не заключала договор аренды. При этом билеты на выступления 10 и 11 октября уже продавались.

Позднее площадка сообщила о продолжении переговоров и возможном переносе дат. Say Agency при этом настаивало, что концерт состоится.

О концертах К.Уэста в Санкт-Петербурге агентство официально объявило 17 августа. Стоимость билетов составляла от 9 тыс. до 160 тыс. рублей (от 180 до 3 230 манатов).

Гастроли станут частью мирового тура в поддержку альбома Bully и первым полномасштабным концертом рэпера в России.

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