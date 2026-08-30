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Число жертв наводнения в Непале возросло до 734 человек

First News Media10:43 - Сегодня
Число жертв наводнения в Непале возросло до 734 человек

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 734 человек.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны уточнило данные в отчете на платформе X, подтвердив обнаружение 734 тел. Ранее сообщалось о 675 жертвах стихии.

Спасательным службам удалось эвакуировать почти 8,2 тыс. человек, среди которых 227 иностранных граждан. При этом около 2,5 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести, включая 580 иностранцев. В ликвидации последствий бедствия и поисках задействованы свыше 19,8 тыс. сотрудников служб безопасности.

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