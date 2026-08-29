 «Габала» и «Шамахы» поделили очки, «Имишли» обыграл «Шафу» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

«Габала» и «Шамахы» поделили очки, «Имишли» обыграл «Шафу»

First News Media23:04 - 29 / 08 / 2026
«Габала» и «Шамахы» поделили очки, «Имишли» обыграл «Шафу»

Футбольный клуб «Имишли» из одноименного города на выезде минимально обыграл бакинскую «Шафу».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте забил Сейхан Фараджов.

Благодаря этой победе «Имишли» набрал 4 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Шафа» с 3 очками расположилась на 7-м месте. В первой встрече дня «Габала» на домашней арене сыграла вничью с «Шамахы» со счетом 0:0. Остальные матчи тура состоятся 30–31 августа.

Поделиться:
472

Актуально

Политика

Вор должен сидеть, а палач — тем более

В мире

Посла Украины вызвали в МИД Турции после атаки на судно с азербайджанским ...

Общество

Штормовое предупреждение: на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

В мире

В Нигере подавили мятеж военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Главный тренер «Сабаха»: Мы никого не боимся и намерены показывать свою лучшую игру

«Габала» и «Шамахы» поделили очки, «Имишли» обыграл «Шафу»

Вторые 2:2 подряд: «Ливерпуль» упустил победу над «Ноттингем Форест»

Стало известно расписание матчей

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Азербайджанский тяжелоатлет Мусаб Мамедтагиев стал чемпионом Европы - ФОТО

Азербайджанские борцы завоевали в последний день чемпионата мира две медали

«Сабах» вошел в историю, разгромив «Хапоэль» и пробившись в общий этап Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Отстраненный УЕФА арбитр назначен на решающий матч «Сабаха»

Последние новости

Истребители F-16 перехватили пять самолетов из-за визита Трампа в Хьюстон

Сегодня, 00:14

Главный тренер «Сабаха»: Мы никого не боимся и намерены показывать свою лучшую игру

29 / 08 / 2026, 23:47

Военные Турции и Сомали освободили захваченное пиратами судно MV Lutuf

29 / 08 / 2026, 23:29

«Габала» и «Шамахы» поделили очки, «Имишли» обыграл «Шафу»

29 / 08 / 2026, 23:04

«Талибан» заявил о стремлении нормализовать дипломатические отношения с США

29 / 08 / 2026, 22:51

Пит Хегсет опроверг сообщения о планах баллотироваться в президенты США в 2028 году

29 / 08 / 2026, 22:31

МАГАТЭ работает над созданием новой зоны прекращения огня вокруг ЗАЭС

29 / 08 / 2026, 22:17

Китай впервые за 16 лет обновил Закон о мобилизации в сфере национальной обороны

29 / 08 / 2026, 21:55

Делегация «Талибана» приехала в Берлин: в МИД Германии прокомментировали визит

29 / 08 / 2026, 21:39

Суд арестовал двух школьниц по подозрению в убийстве шестиклассника в Подмосковье

29 / 08 / 2026, 21:15

Агентство по развитию медиа выступило с заявлением о незаконной деятельности «Ajmedia.news»

29 / 08 / 2026, 20:50

Трамп раскритиковал CNN и призвал сменить руководство телеканала

29 / 08 / 2026, 20:27

Вторые 2:2 подряд: «Ливерпуль» упустил победу над «Ноттингем Форест»

29 / 08 / 2026, 20:15

Король Норвегии Харальд V будет похоронен в крепости Акерсхус

29 / 08 / 2026, 19:51

Омбудсмен Азербайджана призвала международные структуры содействовать в поиске пропавших без вести

29 / 08 / 2026, 19:28

Посла Украины вызвали в МИД Турции после атаки на судно с азербайджанским экипажем

29 / 08 / 2026, 19:05

Штормовое предупреждение: на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

29 / 08 / 2026, 18:52

Стало известно расписание матчей

29 / 08 / 2026, 18:34

США истощили арсеналы в Европе

29 / 08 / 2026, 18:14

В Венгрии расследуют финансовые операции компании отца Орбана

29 / 08 / 2026, 18:04
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10