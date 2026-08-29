«Габала» и «Шамахы» поделили очки, «Имишли» обыграл «Шафу»

Футбольный клуб «Имишли» из одноименного города на выезде минимально обыграл бакинскую «Шафу».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте забил Сейхан Фараджов.

Благодаря этой победе «Имишли» набрал 4 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Шафа» с 3 очками расположилась на 7-м месте. В первой встрече дня «Габала» на домашней арене сыграла вничью с «Шамахы» со счетом 0:0. Остальные матчи тура состоятся 30–31 августа.