Лионель Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных ударов

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на второе место в истории футбола по количеству голов, забитых с прямых штрафных ударов.

В ночь с 29 на 30 августа «Интер» разгромил «Клёб де Фут Монреаль» со счётом 7:1, а Месси оформил покер, забив два мяча со стандартов. Теперь на счету форварда 74 гола со штрафных. Возглавляет этот список Марселиньо Кариока с 78 голами, третье место делят Жаир Роза Пинту и Роберто Динамит (также по 74), а пятую строчку занимает Жуниньо Пернамбукано (72).