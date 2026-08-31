Госкомитет прокомментировал резонансное видео с ребёнком с аутизмом

В Ширване проводится расследование в связи с инцидентом, в ходе которого детский психолог применила физическую силу к несовершеннолетней девочке с расстройством аутистического спектра.

Как сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как во время занятия психолог применяет физическую силу к ребенку с аутизмом.

По словам Марданоглу, сотрудники Гаджигабульского центра поддержки детей и семей, подведомственного Госкомитету, совместно с представителями Комиссии по защите прав детей при Исполнительной власти города Ширван посетили семью девочки.

«В ходе визита было изучено социальное положение семьи и оценено текущее состояние ребенка, также состоялась беседа с родителем. В настоящее время обстоятельства происшествия расследуются отделом дознания Ширванского городского отдела полиции. Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств инцидента и его правовой оценки», — отметил представитель Госкомитета.