 Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины | 1news.az | Новости
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Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

First News Media19:53 - Сегодня
Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявил об уходе из национальной команды. 39-летний футболист завершает международную карьеру в статусе одного из величайших игроков в истории аргентинского футбола.

Месси сообщил, что окончательно принял решение спустя два дня после финала чемпионата мира — 21 июля. Однако публикацию обращения отложил из-за тяжёлой болезни и последующей смерти своего отца Хорхе Месси, который скончался 7 августа в Росарио в возрасте 68 лет.

«Прошло время после финала, я много размышлял и хочу объявить всем: я завершаю выступления за сборную. Это решение далось мне тяжело и до сих пор отзывается болью в душе, но я понимаю — пришло время», — написал Месси.

Футболист подчеркнул, что на протяжении всей карьеры в национальной команде всегда отдавал все силы ради сборной и болельщиков. Он также отметил, что теперь хочет уступить место молодому поколению игроков.

«Я люблю, любил и всегда буду любить быть частью сборной. Я отдал всё, что мог; больше мне нечего дать. Кроме того, подрастает прекрасная молодая смена, которая заслуживает быть здесь», — заявил аргентинец.

Месси поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении более чем 20 лет, а также свою семью, тренеров, партнёров по команде и всех, с кем ему довелось пройти этот путь.

«Я ухожу с чувством гордости за то, что вместе с товарищами по команде подарил вам моменты, о которых мы когда-то лишь мечтали. Спасибо, Господи, что сделал меня аргентинцем. Вперёд, Аргентина!» — добавил он.

Международная карьера Месси продолжалась более двух десятилетий. За это время он провёл 207 матчей за сборную Аргентины и забил 125 голов — это национальный рекорд. Вместе с командой он стал чемпионом мира в 2022 году.

На чемпионате мира 2026 года Месси забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. В финале турнира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

При этом Месси не завершает клубную карьеру. Футболист продолжит выступать за американский «Интер Майами», его действующий контракт с клубом рассчитан ещё на два года.

Ассоциация футбола Аргентины намерена организовать масштабный прощальный матч в честь Месси, чтобы болельщики смогли лично поблагодарить капитана за годы выступлений за национальную команду.

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