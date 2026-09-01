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Азербайджан и ШОС: Новые горизонты сотрудничества

First News Media09:22 - Сегодня
Азербайджан и ШОС: Новые горизонты сотрудничества

Сегодня, 1 сентября в Бишкеке стартует заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также встреча на высшем уровне в формате «ШОС плюс». Саммит станет одним из ключевых событий председательства Кыргызстана в организации в 2025–2026 годах.

Под девизом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию» лидеры государств обсудят вопросы международной и региональной безопасности, торгово-экономического взаимодействия, транспортной связанности, цифровизации и развития межгосударственных связей.

В Бишкеке собрались лидеры Китая, России, Индии, Ирана, Пакистана, стран Центральной Азии и других государств. В числе участников — президент Азербайджана Ильхам Алиев, который вчера прибыл в столицу Кыргызстана.

В беседе с 1news.az заведующий отделом дополнительного образования и доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), PhD Эмин Гарибли отметил, что участие Азербайджана в мероприятиях ШОС имеет важное значение, несмотря на то, что республика не является полноправным членом организации.

«Мы не являемся полноправным членом данной организации, но данная организация нам важна с нескольких точек зрения. Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда в рамках таких платформ решаются глобальные проблемы. Во-вторых, здесь получаем возможность двустороннего развития отношений», — отметил эксперт.

По его словам, площадка ШОС также позволяет обсуждать вопросы взаимодействия между Китаем, Азербайджаном, странами Центральной Азии и Турцией.

Транспортная связанность — одно из ключевых направлений

Отдельное место в повестке сотрудничества занимает транспорт. Азербайджан находится на пересечении международных маршрутов Восток–Запад и Север–Юг, а развитие Среднего коридора повышает роль страны в обеспечении транспортной связанности между Китаем, Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой.

В этой связи, по мнению Гарибли, особое значение может иметь дальнейшее развитие железнодорожных и автомобильных маршрутов, соединяющих страны региона.

«Если мы говорим о Среднем коридоре, его необходимо диверсифицировать через территории Казахстана и Узбекистана. Чем глубже диверсификация, тем эффективнее будут налажены связи, в частности транспортно-логистические», — сказал эксперт.

Он также отметил уже существующие автомобильные маршруты, связывающие страны Центральной Азии с другими государствами региона.

«ШОС плюс»: расширение пространства для диалога

При этом сама ШОС объединяет государства с различными политическими и экономическими интересами — от Китая и России до Индии, Ирана и стран Центральной Азии. Поэтому организация остается важной площадкой для диалога и поиска точек соприкосновения между государствами.

Дополнительные возможности для расширения взаимодействия предоставляет формат «ШОС плюс». В предстоящей встрече примут участие, в частности, Турция, Армения, Монголия, Египет, Лаос и Вьетнам.

Таким образом, формат позволяет выйти за рамки непосредственно государств — членов организации и привлечь к обсуждению более широкий круг стран, заинтересованных в развитии регионального сотрудничества.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны Бишкекская декларация, посвященная 25-летию ШОС, а также ряд документов и решений, направленных на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности организации. Главы государств также планируют принять тематические заявления.

Для Азербайджана участие в саммите становится дополнительной возможностью для продвижения регионального и экономического сотрудничества, укрепления транспортных связей и обсуждения перспектив взаимодействия с государствами Центральной Азии, Китаем и другими участниками расширенного диалога.

Ляман Гасанова

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